“T’amo t’amo t’amo”: significato e testo del brano cantato da Ivana Spagna

Qual è il significato di “T’amo t’amo t’amo”? Un brano anni ’80 di Ivana Spagna di cui il dj e producer Nuzzle ha realizzato il remix.

In un mondo musicale costantemente alla ricerca di novità e rivisitazioni, spicca la collaborazione tra Ivana Spagna, icona della musica dance degli anni ’80, e Nuzzle, giovane dj e producer pugliese.

Insieme, i due artisti hanno dato vita a una nuova versione di un classico che ha fatto scatenare intere generazioni: “T’amo T’amo T’amo“, in origine “Easy Lady”. Scopriamo il testo e il significato della canzone!

“T’amo t’amo t’amo” di Ivana Spagna: il significato

Nel 1986, la musica italiana fu testimone dell’ascesa di un nuovo talento, Ivana Spagna, che con il suo singolo di debutto “Easy Lady“, riuscì a conquistare il cuore di milioni di ascoltatori. Inizialmente distribuito in Francia, il brano raggiunse presto la vetta delle classifiche toccando l’audience di diversi paesi europei.

Oggi, a distanza di decenni, la magia di “Easy Lady” non ha perso il suo splendore. Ivana Spagna, in collaborazione con Nuzzle, propone una reinterpretazione del suo celebre brano, questa volta intitolato “T’amo T’amo T’amo“.

La genesi di questa collaborazione è quasi casuale ma estremamente affascinante. Nuzzle, dopo aver scoperto il successo del brano originale grazie a un suggerimento della madre, ha deciso di contattare Ivana Spagna che ha immediatamente accettato la proposta di reinterpretare il suo grande successo.

Questa unione artistica ha portato alla luce una versione rinnovata della canzone, con Ivana Spagna che si cimenta addirittura in napoletano, mostrando la sua versatilità e apertura a nuove sperimentazioni musicali.

Il testo di “T’amo t’amo t’amo” affronta con toni scherzosi il tema dell’amore, con l’intento di esaminare con leggerezza uno dei sentimenti più distruttivi che si possano provare in una relazione: la gelosia. Il protagonista del brano, infatti, chiede all’amata perchè sia arrabbiata nonostante lui le giuri di amarla.

Il testo della canzone

Amore mio, dai, non essere gelosa

T’amo, t’amo, t’amo, credi a me

E dimmi, ma pecché cu me mo si scuntrosa?

T’amo, t’amo, cosa non farei per te

Amore t’amo, t’amo, t’amo, amore t’amo

T’amo, amore, t’amo e t’amerò

Continua per il testo integrale