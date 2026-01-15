Supreme GPRO, la nuova offerta di TIM: tanti GB e prezzo mini

TIM presenta una tariffa a costo contenuto con un ampio pacchetto di dati e chiamate illimitate, pensata per attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli già attivi.

TIM torna a far parlare di sé con una proposta che, nel panorama delle offerte di telefonia mobile, sta attirando molta attenzione. Nello specifico, ci riferiamo all’offerta TIM Supreme GPRO: in cosa consiste e chi può attivarla.

TIM Supreme GPRO, offerta pensata per chi usa molto internet

La nuova proposta, chiamata TIM Supreme GPRO, include un ampio pacchetto di dati mobili, minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali e un quantitativo di messaggi di testo sufficiente per coprire le esigenze quotidiane. Il prezzo fissato a 5,99 euro al mese è decisamente competitivo, considerando le tariffe medie presenti sul mercato.

Giovane donna trendy con blazer, telefono e tazza di caffè. – www.donnaglamour.it

Secondo quanto comunicato, i 150 giga inclusi possono essere utilizzati sfruttando la rete fino al 5G, con velocità elevate sia in download sia in upload: pertanto, l’offerta è adatta non solo alla navigazione, ma anche allo streaming e al lavoro in mobilità. L’attivazione è possibile presso i punti vendita autorizzati entro la fine di gennaio 2026.

Costi iniziali e strategia di fidelizzazione

Oltre al canone mensile, TIM ha chiarito che sono previsti alcuni costi una tantum, legati all’attivazione del servizio e all’acquisto della nuova SIM. L’azienda sembra puntare su una strategia di fidelizzazione basata su un prezzo sostenibile e su contenuti abbondanti, cercando di mantenere nel tempo i clienti acquisiti.

La proposta si inserisce in un contesto di forte concorrenza, dove gli operatori cercano di distinguersi non solo per il costo, ma anche per l’affidabilità della rete e la trasparenza delle condizioni.

Per chi sta valutando un cambio di piano o di gestore, questa offerta rappresenta un’opzione da analizzare con attenzione, visto che conviene, sia per i GB messi a disposizione, sia per il costo mensile.