Superluna Fredda del 5 dicembre 2025: se siete fortunati, avvisterete pure le stelle cadenti

Occhi al cielo per la Superluna Fredda del 5 dicembre: è l’ultima del 2025 e segna l’inizio del freddo rigido e delle gelate invernali.

Ultimo appuntamento astronomico degno di nota, quello con la Superluna Fredda del 5 dicembre 2025. La cosiddetta Cold Moon è l’ultima occasione dell’anno per assistere allo spettacolo naturale in cui il satellite naturale appare molto, molto più grande rispetto al solito.

Superluna Fredda: occhi al cielo il 5 dicembre 2025

Come insegnano i nativi americani, la Cold Moon, ossia la Luna Fredda, segna l’inizio del periodo freddo che più freddo non si può, caratterizzato da nevicate (si spera) e gelate invernali. Quest’anno la Superluna, l’ultima del 2025, è attesa la notte del 5 dicembre.

Durante questo meraviglioso spettacolo della natura, chiamato anche Luna delle Lunghe Notti in quanto è il più prossimo al solstizio d’inverno (il 21 dicembre alle ore 16:04), il satellite apparirà più grande dell’8% e più luminoso del 15%. Come sempre, il suo aspetto sarà più imponente e lucente a causa della vicinanza al perigeo, ossia il punto più vicino alla Terra.

La Superluna Fredda si mostrerà in tutto il suo splendore la notte del 5 dicembre. Il suo cerchio luminoso, meteo permettendo, illuminerà il cielo di un bianco candido che ricorda proprio la neve.

Superluna Fredda: occhio alle stelle cadenti

La Cold Moon non è importante soltanto per la sua grandezza e la vicinanza al solstizio d’inverno, ma anche perché è l’ultima delle Superlune autunnali e potrebbe coincidere con un altro fenomeno molto amato: le stelle cadenti. Dopo le Perseidi di agosto e le Leonidi di novembre, le Geminidi portano con sé meteore potenzialmente visibili che potrebbero rendere ancora più magica la notte del 5 dicembre 2025. Insomma, non dovete fare altro che segnare l’appuntamento in agenda e puntare gli occhi al cielo nel momento opportuno.