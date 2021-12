Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, “A Mezzanotte”, è stato inserito tra i brani “flop” di una recensione giornalistica: la cantante sbotta sui social.

Elettra Lamborghini è stata stroncata dal sito Recensiamomusica che ha inserito il nuovo singolo della cantante, A Mezzanotte, tra i “flop” della settimana. Immediata la replica della cantante che si sfoga sui social in modo molto duro con chi ha fatto la recensione in questione.

Le dichiarazioni di Elettra Lamborghini

“Caro Nicolò, un granissimo S*CA da parta mia, flop sarai tu, per te è stato flop anche il mio singolo Musica che è stato non solo il più streammato all’epoca a Sanremo, ma anche il più visto… quindi cambia lavoro! Str*nzo. Sempre a buttare m*rda oh!“.

Elettra Lamborghini continua lo sfogo con le dichiarazioni riportate da Blogtivvu: “Nicolò carissimo, me la s*chi?! A quanto pare non ti piace nessuna delle mie canzoni, il flop sei tu che non sai fare il tuo lavoro, che dai 10 e lode a pezzi che non sono nemmeno in classifica. PROFESSIONALITÀ: l’hai lasciata a casa?! O sei un hater?! Ripeto: S*CA.” Conclude così la cantante: “Niente mi cancellate i commenti… manco i ragazzetti su Instagram che cancellano i commenti degli haters. Vabbé quindi prossimo pezzo cosa scriverai caro Niccolo?!“

