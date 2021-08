Per look in stile boho o semplicemente sotto un blazer, anche gli stivali sanno come rubare la scena d’estate.

Se indossiamo le sneakers, perché non possiamo indossare anche gli stivali d’estate? Modelli morbidi, traforati, comodi, sono quelli che ci permetteranno di apprezzare questa scarpa anche durante la stagione estiva, trasformandoli in una valida alternativa ai sandali e perfetti per creare mix and match in versione summer edition.

Durante il giorno o alla sera, stivali e stivaletti diventeranno in men che non si dica le vostre scarpe pret a porter preferite, quindi mettete via ogni tipo di pregiudizio e iniziate a pensare ai tanti look, un po’ cow girl e un po’ rockstar che potrete sfoggiare con disinvoltura anche sotto il sole. Come on girls, do you believe in boots?

Stivali estate 2021: anfibi, texani, morbidi e traforati, la combo perfetta

C’è un modello in particolare che possiamo sfoggiare in questo periodo estivo e che generalmente inizia ad essere il più gradito in primavera: sono i modelli traforati, lunghi fino alle ginocchia o in versione anfibio, o se siete amanti del country style e volete dare al vostro look qualcosa di boho, anche un paio di texani traforati sono super trendy e già sfoggiatissimi in quest’estate. Su Zuiki trovate entrambi i modelli a prezzo anche scontato.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

– I modelli traforati più amati già in questa primavera sono stati gli anfibi platform in stile chunky, più comodi senz’altro degli stivaletti con tacco, che tuttavia conviene sempre avere: il loro tocco sofisticato potrebbe rivelarsi perfetto se indossati con un vestitino estivo romantico e floreale, soprattutto puntando su nuance basic.

– Questi sono i modelli più comodi, pratici e soprattutto versatili, da poter indossare quando e dove volete sia in città che in vacanza, ma sappiate che all’appello degli stivali estivi rispondono anche i cuissardes: un modello così avvolgente poco sembra conciliarsi con le temperature, ma indossati di sera come ci ha mostrato più di una volta Annalisa assicura un outfit da cocktail e da party super glam!

Shorts, abiti e blazer, ecco come abbinare gli stivali d’estate

Come abbinare gli stivali d’estate? Se i cuissardes si sposano perfettamente con shorts e minidress, con anfibi e texani possiamo davvero trasformare gli stivali in fidi compagni di viaggio da mettere in valigia: ad esempio quei look pantaloni cropped con stivali lunghi che tanto ci è piaciuto in inverno, perché non riprenderlo in estate in versione estiva?

– Non abbiate paura di osare nella scelta dei colori: puntate su stivali colorati, andando oltre i colori classici come beige o marrone. Una nuance accesa come il giallo o l’arancio, colori vitaminici estivi, sono perfetti da indossare nei luoghi di vacanza, indossandoli su outfit anche decisamente da mare. Consigliatissimo anche il bianco, nuance trendy dell’anno nonché versatile.

– Naturalmente gli stivali si possono abbinare davvero su tutto, quindi considerateli una valida alternativa ai sandali: con un paio di jeans, ma anche con una mini gonna o una gonna lunga, altro capo must have di quest’estate. Che dite, vi abbiamo convinto?