A quanto ammonta lo stipendio di un Vigile del Fuoco? La retribuzione dipende da tanti fattori: dall’anzianità di servizio alla mansione.

Il pompiere è un mestiere delicato, che spesso può costare la vita. E’ per questo, che lo stipendio del Vigile del Fuoco non è fisso, ma varia in base ad alcuni fattori, compresa l’indennità di rischio. Vediamo a quanto ammontano i loro compensi e quali sono gli extra.

Qual è lo stipendio di un Vigile del Fuoco?

Lo stipendio di un pompiere varia in base a diversi fattori. Il nuovo contratto, rispetto a quello del triennio 2019/2021, ha visto un aumento, al quale vanno aggiunti anche degli arretrati e l’indennità di rischio. In ogni modo, lo stipendio di un Vigile del Fuoco in Italia parte da un minimo di 19.616,05 euro all’anno per un Allievo ad un massimo di 27.212,66 euro annui per un Ispettore antincendi coordinatore AIB. Di seguito, tutte le retribuzioni lorde di un pompiere in base al ruolo:

Allievo Vigile del fuoco 19.616,05

Vigile del fuoco 19.616,05

Vigile del fuoco esperto 20.164,50

Vigile del fuoco esperto (con scatto convenzionale) 20.511,96

Vigile del fuoco coordinatore 21.336,11

Vigile del fuoco coordinatore (con scatto convenzionale) 22.251,80

Capo squadra 22.251,80

Capo squadra esperto 22.755,47

Capo reparto 23.030,11

Capo reparto esperto (con scatto convenzionale) 23.991,63

Ispettore antincendi 23.991,63

Ispettore antincendi esperto 24.449,48

Ispettore antincendi esperto (con scatto convenzionale) 25.182,07

Ispettore antincendi coordinatore 25.639,92

Ispettore antincendi coordinatore (con scatto convenzionale) 27.212,66

Ispettore tecnico-professionale coordinatore con scatto convenzionale 27.212,66

Operatore 18.825,15

Operatore esperto 19.616,05

Operatore esperto con scatto convenzionale 20.329,15

Assistente 22.069,11

Assistente capo con scatto convenzionale 22.755,47

Ispettore logistico-gestionale 23.208,00

Ispettore logistico-gestionale esperto 23.966,64

Ispettore tecnico-logistico esperto con scatto convenzionale 24.633,49

Ispettore logistico-gestionale coordinatore 24.639,92

Ispettore logistico-gestionale coordinatore (con scatto convenzionale) 27.212,66

Vigile del fuoco qualificato AIB 19.616,05

Vigile del fuoco esperto AIB 20.164.50

Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) 20.511,96

Vigile del fuoco coordinatore AIB 21.336,11

Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) 22.251,80

Capo squadra AIB 22.251,80

Capo squadra esperto AIB 22.755,47

Capo reparto AIB 23.030,11

Capo reparto esperto AIB (con scatto convenzionale) 23.991,63

Ispettore antincendi AIB 23.991,63

Ispettore antincendi esperto AIB 24.449,48

Ispettore antincendi esperto AIB (con scatto convenzionale) 25.182,07

Ispettore incendi coordinatore AIB 25.639,92

Ispettore antincendi coordinatore AIB (con scatto convenzionale) 27.212,66

Gli stipendi elencati sopra sono base. A questi vanno aggiunti degli extra legati alla professione.

Quanto guadagna un pompiere? Tutti gli extra

Come già anticipato, lo stipendio del Capo squadra dei Vigili del Fuoco, di un Allievo o di un Ispettore varia anche in base ad altri fattori. Innanzitutto, c’è l’indennità di rischio che corrisponde a 467,25 euro lordi al mese per l’Allievo e 778,97 euro per il Capo squadra. Di seguito, le cifre che percepiscono i pompieri:

Allievo Vigile del fuoco 467,25

Vigile del fuoco 565,99

Pompiere esperto 599,78

Vigile del fuoco esperto (con scatto convenzionale) 645,69

Pompiere coordinatore 705,64

Vigile del fuoco coordinatore (con scatto convenzionale) 705,64

Capo squadra 778,97

Capo squadra esperto 825,40

Capo reparto 825,40

Capo reparto esperto (con scatto convenzionale) 825,40

Ispettore antincendi 829,27

Ispettore antincendi esperto 855,84

Ispettore antincendi esperto (con scatto convenzionale) 894,18

Ispettore antincendi coordinatore 984,18

Ispettore antincendi coordinatore (con scatto convenzionale) 904,72

Vigile del fuoco qualificato AIB 565,99

Vigile del fuoco esperto AIB 599,78

Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) 645,69

Vigile del fuoco coordinatore AIB 705,64

Vigile del fuoco coordinatore AIB (con scatto convenzionale) 705,64

Capo squadra AIB 778,97

Capo squadra esperto AIB 825,40

Capo reparto AIB 825,40

Capo reparto esperto AIB (con scatto convenzionale) 825,40

Ispettore antincendi AIB 829,27

Ispettore antincendi esperto AIB 855,84

Ispettore antincendi esperto AIB (con scatto convenzionale) 894,18

Ispettore incendi coordinatore AIB 894,18

Ispettore antincendi coordinatore AIB (con scatto convenzionale) 904,72

Per quel che riguarda i ruoli tecnico-professionali è riconosciuta un’indennità mensile di 294,31 euro per l’operatore e di 431,22 euro per l’ispettore logistico gestionale. A queste cifre, si devono aggiungere: assegno di specificità (da un minimo di 84 euro ad un massimo di 171,88), l’indennità di impiego operativo (da 2 euro a 11,50€ a turno), l’indennità di servizio operativo (da 1 euro al giorno a 8,50 euro al dì), l’indennità di funzione tecnica e professionale (300 euro l’anno), l’imporro una tantum (da 10 euro a 53 uro l’anno) e il trattamento di trasferta. Infine, per quel che riguarda lo stipendio del Vigile del Fuoco in America è di circa 85.247 dollari all’anno.

