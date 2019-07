Stefania Pezzopane e Simone Coccia si stanno godendo alcuni giorni di mare in Abruzzo: una vacanza all’insegna dell’amore e del relax!

Con alcuni scatti su Instagram Stefania Pezzopane ha raccontato ai fan alcuni momenti della vacanza trascorsa in compagnia del fidanzato Simone Coccia in Abruzzo. L’ex gieffino in uno scatto della deputata del Pd è completamente rasato: il motivo sarebbe dovuto a un trapianto di capelli a cui si è sottoposto in Turchia alcuni mesi fa, e presto dovrebbero ricrescergli.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia in vacanza

Stefania Pezzopane e Simone Coccia stanno insieme dal 2014 e, nonostante i loro 24 anni di differenza abbiano suscitato non pochi commenti, i due sembrano più affiatati che mai. Per le loro vacanze del 2019 hanno scelto l’Abruzzo, dove hanno deciso di regalarsi alcuni giorni tutti per sé. Su Instagram la coppia ha condiviso come sempre con i fan alcuni momenti della piacevole vacanza trascorsa insieme.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/stefaniapezzopane/?hl=it

A quando le nozze?

Solo un paio di mesi fa la coppia ha annunciato che presto potrebbero convolare a nozze. Ospite da Barbara D’Urso era stato proprio Simone Coccia a rivelare: “Pesto potrebbe esserci la data del matrimonio anche perché non siamo immortali, sta andando troppo per le lunghe. Ci sposeremo presto!”

Già in passato però la coppia aveva annunciato che presto si sarebbero celebrate le loro nozze, ma poi era trascorso quasi un anno e la vicenda si era conclusa in un nulla di fatto. In passato la coppia è stata spesso vittima di critiche da parte degli haters sia per via della loro differenza d’età sia per l’aspetto singolare di Simone Coccia Colaiuta, che ha il volto ricoperto da numerosi tatuaggi. “Mi sono tatuato tutto perché mi riconoscono e mi fermano continuamente per strada. Così non mi faccio riconoscere”, aveva detto l’ex gieffino a Pomeriggio 5 a proposito dei suoi numerosi tatuaggi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/stefaniapezzopane/?hl=it