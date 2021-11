Stati WhatsApp d’amore: le più romantiche e dolci frasi da poter scrivere nel proprio stato della celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Scrivere stati WhatsApp d’amore può sembrare molto semplice, ma in realtà è piuttosto complicato. Non tecnicamente. Cambiare il proprio stato è in effetti un gioco da ragazzi. Scegliere il contenuto è decisamente più complesso. Perché può dipendere da molti fattori: dal tuo stato d’animo, dalla persona che vorresti lo leggesse, da quale tipo di messaggio vorresti far arrivare ai tuoi contatti. Meglio essere dolci e romantici o più riflessivi e seri? La risposta non esiste. Dipende semplicemente da te. Se però non hai proprio idee su cosa scrivere, possiamo venirti in aiuto. Ecco alcune delle più belle frasi d’amore da poter utilizzare per il tuo stato WhatsApp.

Frasi d’amore per WhatsApp

Cerchi degli stati di WhatsApp dolci? Questo potrebbe essere l’articolo che fa per te. Se hai bisogno di qualche frase che possa ispirarti e possa riuscire a far trasparire il tuo messaggio d’amore per la persona che fa battere il tuo cuore, ti suggeriamo qui alcune delle frasi che potrebbero fare davvero al caso tuo.

Ecco alcuni messaggi d’amore per WhatsApp tra i più amati dagli utenti della celebre app:

Stati WhatsApp d’amore: le frasi

– Perché tu, così come sei, sei l’unica cosa di cui avrò mai bisogno. (Ed Sheeran)

– Sei il mio tutto nella vita, una parte del mio cuore, tu sei l’amore della mia vita, perché la mia vita è cambiata con l’amore.

– Tu sei il motore della mia vita, la luce dei miei occhi.

– L’amore è un malinteso tra due parti. (Oscar Wilde)

– Voglio essere il tuo vicolo cieco.

– Di amore nessuno muore.

– Sii degno dell’amore e l’amore verrà. (Louisa May Alcott)

– E poi ci sono persone che ti manca l’aria se non ci stai alla distanza di un respiro.

Stati WhatsApp romantici

Non è detto che ci sia bisogno di frasi d’amore scritte da grandi autori per far battere il cuore. Anche una frase anonima, di quelle che puoi trovare in un Bacio, può riuscire infatti ad emozionare e a descrivere perfettamente i tuoi sentimenti. Se quelle che sopra ti abbiamo proposto non ti sono bastate, ecco alcune frasi d’amore per lui e per lei da poter scrivere nel tuo stato:

Stati WhatsApp d’amore romantici

– Io ti amo, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. (Daniel Pennac)

– Sei la frase più bella all’interno della mia canzone preferita.

– Non credo nelle favole, ma ora ne stiamo scrivendo una insieme.

– Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sarai, sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Gandhi)

– Alle volte l’amore può essere magia, ma altre volte la magia può essere illusione.

– Ci sono abissi che l’amore non può superare, nonostante la forza delle sue ali. (Honoré de Balzac)