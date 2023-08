Star di Hollywood diventate famose per caso: ecco quali sono

Ecco alcune delle star di Hollywood diventate famose per caso. Quando si dice che il caso non esiste…Questi personaggi e la loro storia ne sono la prova tangibile. Tutti però condividono un elemento fondamentale: la fortuna di essersi trovati nel posto giusto al momento giusto.

Natalie Portman

La bellissima Natalie Portman è una delle celebrità diventate famose per caso. A 11 anni si trovava in una pizzeria di Long Island quando venne notata da un talent scout che la prese per diventare un volto di Revlon, una famosa casa cosmetica. Oltre alla carriera da modella, però, la giovane Portman voleva anche studiare recitazione per diventare un’attrice. La grande occasione per essere conosciuta dal grande pubblico si presentò nel 1994 quando venne presa per interpretare Mathilda nel film Leon, diretto da Luc Besson.