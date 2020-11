L’app di Spotify per Apple Watch è stata finalmente aggiornata: gli utenti potranno ascoltare la musica senza dover collegare il proprio iPhone allo smartwatch.

Ottima notizia per gli appassionati di musica in possesso di un Apple Watch: a partire da novembre 2020, gli utenti possono ascoltare i propri brani preferiti su Spotify per smartwatch senza collegare il proprio iPhone. Si tratta di una novità che renderà l’esperienza con l’orologio intelligente Apple più completa. Scopriamo subito tutti i dettagli su questo aggiornamento.

Utilizzare Spotify con Apple Watch senza iPhone

Spotify, la celebre piattaforma di streaming, è disponibile nello smartwatch Apple già da diversi anni. Gli utenti potevano controllare la riproduzione musicale con il dispositivo, ma senza poter scollegare il proprio smartphone. Questo costringeva gli utenti ad accettare qualche compromesso.

Smartwatch

Fortunatamente, Spotify ha deciso di modificare l’applicazione ufficiale, permettendo agli abbonati di ascoltare la propria musica preferita con Apple Watch senza necessariamente collegare un iPhone. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario che il proprio smartwatch sia connesso a internet e che l’applicazione ufficiale della piattaforma musicale sia aggiornata.

Questa novità è particolarmente interessante per diverse ragioni. Prima di tutto, gli utenti potranno finalmente liberarsi dal peso dello smartphone in momenti ben precisi. Ad esempio, durante l’attività fisica sarà possibile ascoltare la musica senza necessariamente portare con sé dispositivi di elevate dimensioni. Gli appassionati di musica potranno inoltre collegare lo smartwatch agli auricolari true wireless.

Spotify, che ha lanciato anche Premium Duo, ha iniziato a diffondere l’aggiornamento durante il mese di novembre del 2020. Prima che tutti gli utenti possano scaricarlo, potrebbe passare un po’ di tempo. Tuttavia, è importante tenere l’app ufficiale sempre aggiornata, così da non perdere tutte le novità.

Cos’è Apple Watch?

Apple Watch è l’innovativo smartwatch progettato dal Colosso di Cupertino. Si tratta di un dispositivo con ridotte dimensioni che può essere portato ovunque, rendendo la vita degli utenti più smart. Questo orologio intelligente è particolarmente utile in diverse occasioni. Alcuni esempi? Durante l’attività fisica, al lavoro e sui mezzi di trasporto pubblici.

Questo dispositivo offre diverse funzionalità, grazie ai sensori inclusi, e permette agli utenti di consultare costantemente le notifiche del proprio smartphone. Apple e alcuni sviluppatori terzi hanno inoltre realizzato delle app pensate appositamente per Apple Watch.