Spunta un’altra verità sul clamoroso caso della sposa molestata a Lecce. Il testimone ha sporto a sua volta denuncia.

Emerge la versione del testimone accusato di aver molestato la sposa durante il ricevimento di nozze. Non sarebbero state le molestie a scatenare la rissa, ma qualche bicchiere di troppo. Così afferma anche l’avvocato difensore dell’uomo che conferma la sua versione: “Lo sposo lo avrebbe fatto bere e lui ha perso il controllo”.

In seguito la violenta rissa con lo sposo ha provocato la frattura delle vertebre nel testimone di nozze. L’uomo avrebbe quindi a sua volta sporto denuncia in tribunale per lesioni aggravate. Da colpevole a vittima in un batter d’occhio.

Insomma, durante questo banchetto di nozze è accaduto davvero di tutto, e non c’è mai limite al peggio.

Una sposa molestata durante il banchetto di nozze, una rissa violenta scoppiata durante il ricevimento, un testimone ferito. Sembra la trama di un film, ma è tutto vero. Adesso sarà il tribunale di Lecce a stabilire le ragioni e i torti delle due parti in causa.