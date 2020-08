Le Spighe Verdi 2020 sono state assegnate: ecco la lista di tutti i Comuni italiani premiati per l’agricoltura e lo sviluppo sostenibile.

Quali sono i Comuni più attivi nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile in Italia? Ce lo dice la Fee, la sezione italiana della Foundation For Environmental Education, che ha assegnato anche nel 2020 le Spighe Verdi, una sorta di corrispettivo ‘agricolo’ delle Bandiere Blu. Si tratta di un riconoscimento importante che premia quei Comuni in grado di mostrare maggior impegno nella gestione e nella tutela del proprio territorio, attraverso lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. Scopriamo insieme quali sono i 46 Comuni premiati quest’anno!

Spighe Verdi 2020: l’elenco dei Comuni premiati

Scopriamo insieme tutti i 46 Comuni premiati quest’anno, divisi in 13 regioni.

– Marche: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano e Numana

– Toscana: Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona

– Campania: Agropoli, Ascea, Massa Lubrense, Positano e Pisciotta

– Lazio: Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Roccagorga

– Piemonte:. Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo, Canelli e Volpedo

– Puglia: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno e Ostuni

– Abruzzo: Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto

– Calabria: Santa Maria del Cedro, Sellia, Trebisacce

– Veneto: Caorle, Montagnana, Porto Tolle

– Umbria: Montefalco, Todi

– Liguria: Lavagna

– Lombardia: Sant’Alessio con Vialone

– Sicilia: Ragusa

Spighe Verdi: come candidarsi

Rispetto allo scorso anno sono stati premiati nel 2020 quattro Comuni in più, per un totale e di 46. Ma come è possibile ottenere la certificazione della Spiga Verde? Questa la risposta fornita dal sito ufficiale:

“Il Comune, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, deve autocandidarsi seguendo un protocollo in cui è prevista la rispondenza a criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, ecc.). La candidatura è volontaria e gratuita e viene valutata da una Commissione di Valutazione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati“.

