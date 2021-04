Sossio Aruta e Ursula Bennardo, causa Covid, si sono ritrovati senza lavoro ma per fortuna riescono a vivere grazie alla popolarità.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più amate e famose nate all’interno del programma televisivo, Uomini e Donne. La loro storia è nata proprio sotto i riflettori dello studio di Canale 5 ed ha continuato anche a Temptation Island. Oggi i due sono diventati genitori della piccola Bianca che dovevano convolare a nozze il prossimo 23 giugno ma, causa pandemia, hanno scelto di rimandare il matrimonio. Entrambi, attualmente senza lavoro (sempre causa Covid), hanno però confessato di riuscire a mantenersi grazie alla loro popolarità e con le sponsorizzazioni sul web. Ecco le dichiarazioni che hanno rilasciato in un’intervista al settimanale Mio.

Sossio e Ursula: “Ecco come riusciamo a stare a galla”

“Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia” – ha raccontato Ursula Bennardo sulle pagine di Mio – “ Inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque. Ma con il Covid l’affluenza è diminuita quindi serve meno personale. Mi preoccupa la situazione generale perché purtroppo molti imprenditori sono costretti a indebitarsi. Oggi lavoro come influencer e riesco a rientrare nelle mie esigenze di guadagno.

Che lavoro fanno Sossio e Ursula

La pandemia non si arresta e fra le tante persone che hanno perso il lavoro ci sono anche alcuni volti noti del piccolo schermo come quello di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Lui è un ex calciatore che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip aveva trovato lavoro in un supermercato senza mai abbandonare l’idea di ritornare, magari come allenatore, su un campo di calcio. Con la pandemia Sossio è stato messo in cassa integrazione mentre Ursula che di professione è una parrucchiera ed estetista è impegnata nell’attività di famiglia.