Vi siete mai chiesti dove vive Sophie Codegoni insieme al fidanzato Alessandro Basciano? In diverse occasioni la coppia ha mostrato sui social la casa, lasciando i fan senza parola. I due innamorati vivono a Milano in un appartamento spaziosissimo e moderno.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati nell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. In molti pensavano che la storia tra i due non sarebbe durata fuori dal programma, invece la coppia è subito andata a convivere e ora aspetta anche il primo figlio. Andiamo a scoprire com’è fatta la bellissima casa dei due ex vipponi.

