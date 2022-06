Dopo le numerosi operazioni a cui è stata sottoposta, la showgirl è uscita dall’ospedale ma è ancora costretta a rimanere in carrozzina e lei stessa racconta come si sente in un’intervista.

Dopo aver avuto un grave incidente con l’auto in Ungheria con il suo compagni, Eva Henger sta meglio ma ancora non può camminare. La soubrette racconta il dolore che prova e come sta attualmente ai microfoni di Novella 2000. Ora è stata dimesse dalla clinica romana dov’è stata ricoverata per settimane ma dovrà affrontare una lunga convalescenza.

Le dichiarazioni di Eva Henger

Una foto di Eva Henger

Come riporta Gossip e Tv, Eva Henger racconta come sta attualmente dopo essere stata dimesse: “A volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino. Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina”.

La soubrette ha confessato di pensare spesso alla coppia di anziani che ha perso la vita nell’incidente. Ciò che è successo l’ha cambiata profondamente e appena starà meglio ha promesso di volersi recare al cimitero per rendere un saluto proprio a loro. Eva Henger è stata davvero a rischio dopo l’impatto con l’auto, e ha dovuto affrontare numerosi e dolorosi interventi.

La fede, secondo la show girl, l’ha aiutata a stare meglio e a dare un senso a ciò che è accaduto tanto che si è recata con il suo compagno Massimiliano alla Vergine della Tre Fontane, a Roma. Dunque, quanto successo ha segnato un cambiamento indelebile per la Henger.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG