Sonia Pattarino è mamma, è nata Ginevra

Nella giornata di oggi Sonia Pattarino è diventata ufficialmente mamma, dopo aver dato alla luce la piccola Ginevra questa mattina. A comunicare la notizia è stato il compagno Giovanni La Camera sui social attraverso il proprio profilo Instagram: il post è stato subito preso d’assalto dai numerosi fan, che hanno voluto esprimere il loro affetto attraverso migliaia di like e vari commenti stupendi, oltre agli auguri da parte degli amici della coppia. La piccola è nata presso l’ospedale Humanitas San Pio X di Milano alle 10:03 del mattino, scaturendo una gioia immensa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e per l’ex calciatore.

Immensa gioia per Giovanni La Camera, ecco le sue parole

Il neo papà Giovanni La Camera si è espresso subito entusiasta sul suo profilo Instagram per nascita della figlia Ginevra, attraverso varie stories e un post: “30/07/2021 ore 10:03 vi presento Ginevra. Grazie a tutti siamo davvero felici. Siamo increduli e di una felicità assurda”. In seguito l’ex calciatore ha voluto fare anche una piccola dedica alla compagna Sonia Pattarino: “Mi hai fatto il regalo più bello del mondo, grazie di essere al mio fianco”. Dalle parole di La Camera si può notare estremo entusiasmo oltre che ad una commozione percepibile in ogni frase.