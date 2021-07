L’ex naufrago durissimo su Instagram contro i giornalisti, accusati di scrivere falsità sulla sua relazione

Il vincitore di Ballando sotto le stelle e concorrente dell’Isola dei Famosi 15 a difesa della sua relazione con Miriam Galanti. Nelle ultime ore, infatti, erano circolati rumor sulla fine della sua storia d’amore con l’attrice mantovana che dura da più di dodici anni. Stando alle voci la colpa sarebbe di una giovane ragazza mora della quale Gilles si sarebbe invaghito.

La risposta dell’interessato non si è fatta attendere: “Ma quanto gli piace scrivere caz**te ai giornali sulla vita delle persone. Quanto vi piace. Io vi potrei anche querelare per le stron**te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stron**te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer**. Ciao parassiti della società“

Anche Miriam Galanti ha voluto commentare: “Non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite… certe persone sono cattive“