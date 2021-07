Su Instagram la risposta ironica del modello napoletano prima di un bacio con la sua compagna, conosciuta durante l’ultima edizione di Temptation Island

La coppia protagonista di Temptation Island 2021 risponde alle accuse social di essere una coppia “per finta”. In diverse storie Instagram pubblicate nelle ultime ore, il classe ’94 partenopeo si è speso per prendere in giro i suoi detrattori. Nel video si vede la coppia baciarsi proprio mentre ripete ironicamente di ricevere un sacco di soldi grazie alla loro relazione. I due si sono conosciuti grazie al noto programma di canale 5, continuando la loro storia d’amore anche a riflettori spenti.

Chi è Luciano Punzo?

27 anni, Luciano Punzo è nato a Napoli e cresciuto nella vicina San Giorgio a Cremano. Ha fatto il modello sin da giovanissimo prima di vincere Mister Italia nel 2017, finendo sotto i riflettori nazionali. Ha frequentato l’accademia di cinema a Roma e partecipato a Pechino Express nel 2020, uscendo alla seconda puntata. Padre di una bambina di tre anni, Eva, nel 2021 partecipa a Temptation Island diventando un volto noto e popolare, proprio grazia alla sua storia con Manuela.