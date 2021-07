Chiara Ferragni, lanciata una nuova linea per bambini: “Be like the cool kids”

Chiara Ferragni è riuscita a colpire ancora e far parlare di sé: dopo aver lanciato i costumi, le bag, le borracce, una Limited Edition per il marchio Nero Espresso e le tutine per neonati, la fashion blogger è tornata con una nuova collezione per bambine e bambini dai 2 ai 10 anni di età. Sulla pagina ufficiale di Instagram, chiamata @chiaraferragnibrand è stata lanciata una nuova linea per i più piccoli, che è già disponibile nello store online. Per la campagna pubblicitaria è stato scelto lo slogan “Be like the cool kids”, che sta a significare “Sii come i ragazzi alla moda”: in essa sono ritratti tre baby modelli su una cabriolet rosa e azzurra.

Nuova sfida per Chiara Ferragni, ecco un’altra linea per bambini

In questa nuova linea di Chiara Ferragni i capi ideati sono casual e dal tocco sporty, inoltre riprendono il celebre occhio che identifica il logo dell’influencer. L’imprenditrice ha deciso di lanciarsi in questa nuova sfida dopo la precedente linea lanciata tempo fa in seguito alla nascita della figlia Vittoria. Tra i capi proposti vi è una felpa a zip abbinata a dei pantaloni con l’elastico a vita, una giacca denim con il colletto in faux-fur rosa, jeans, t-shirt, gonne in tulle e cappellini in lana con pon-pon in pelliccia di volpe. Lo shop online ha sin da subito attratto l’attenzione di milioni di followers, nonostante qualche critica nei commenti per i prezzi troppo alti della collezione: il completo ginnico dovrebbe sfiorare i 160€, mentre la giacca di jeans dovrebbe costare intorno ai 215€.