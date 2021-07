Il cantante è ricoverato ad Ascoli, le sue condizioni sono stabili

Alla fine del concerto degli Stadio a San Benedetto del Tronto, Gaetano Curreri, leader della band, ha accusato un malore ed è stato ricoverato d’urgenza. Ora all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, le sue condizioni sono stabili come confermato dall’account Facebook della band:

Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani… Posted by Stadio Official on Friday, July 30, 2021

Ancora incerte le cause del malore. Il cantante è stato dapprima soccorso da un medico presente durante l’esibizione e poi trasportato d’urgenza ad Ascoli in codice rosso. Gli Stadio si stavano esibendo a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Nel cuore e nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”.

Chi è Gaetano Curreri

Nato a Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena, 69 anni, comincia nel mondo della musica dopo l’incontro con Vasco Rossi. Per la rockstar modenese suonerà e arrangerà i primi due album: …Ma cosa vuoi che sia una canzone… (1978); Non siamo mica gli americani! (1979). Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Francesco Guccini, Lucio Dalla, Samuele Bersani e Luca Carboni. Con gli Stadio ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 grazie alla canzone Un giorno mi dirai.