Soleil Sorge ha un nuovo amore? Un indizio sui social ha mandato in tilt i suoi fan, che sospettano un suo legame con un ex volto della Roma.

Soleil Sorge continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma nelle ultime ore, sui social, in tanti hanno notato che lei e Nicolò Zaniolo hanno pubblicato alcune stories dallo stesso identico posto (uno splendido scorcio sul mare della Liguria). Sui social si è quindi subito sparsa la voce che i due sarebbero impegnati in una liaison top secret, ma sulla questione al momento non è dato sapere di più.

Soleil Sorge: le indiscrezioni su Zaniolo

Di recente Soleil Sorge sarebbe tornata ad essere single dopo la fine della sua storia d’amore con il fidanzato top secret Carlo Domingo (di cui ha sempre cercato di proteggere la privacy). Sull’attuale vita privata di Zaniolo al momento non sono emersi ulteriori dettagli, ma in passato il calciatore dell’Aston Villa è stato legato all’influencer Chiara Nasti e ha avuto un figlio, Tommaso, insieme alla sua ex storica ex, Sara Scaperrotta.