Cosa sta succedendo tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino, il famoso “uomo del caffè” con Ilary Blasi? Per alcuni ci sarebbe un flirt in corso…

Flirt in corso tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino? Chi lo sa, per alcuni sembra proprio di sì. Ad alimentar ei rumors, nelle ultime davvero tanto insistenti, alcuni presunti indizi che sono stati notati dai fan social dei due ragazzi coinvolti.

Soleil Sorge e Cristiano Iovino, flirt in corso?

Soleil Sorge

Si torna a parlare dell'”uomo del caffè” con Ilary Blasi. In questo caso, però, non per questioni legate alla conduttrice, bensì per un presunto flirt in corso con Soleil Sorge.

Ebbene sì, i due ragazzi, infatti, sono stati pizzicati in alcuni comportamenti sospetti, almeno secondo gli utenti del web.

Dal profilo social dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, sono stati messi a confronto due scatti condivisi dai ragazzi che sembrano essere arrivati dalla stessa location. Sia la Sorge che Iovino hanno condiviso una foto con lo stesso panorama e persino la stessa musica di sottofondo.

Non è dato sapere se effettivamente i due fossero insieme ma gli indizi sembrano portare a questa conclusione. Vedremo se i diretti interessati vorranno confermare o meno la vicenda.

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza:

L’avvistamento con Oriana Marzoli

In precedenza, lo stesso Iovino era già stato protagonista di un’altra segnalazione e di un altro ipotetico flirt ma con Oriana Marzoli.

La bella modella, infatti, dopo il party per il suo compleanno si era goduta qualche ora di relax nella spa di un hotel di Milano. Con lei ci sarebbe stato appunto, Cristiano Iovino.

I due avevano condiviso, anche in questo caso, una storia su Instagram molto simile, anche se con orari e tempistiche differenti.

Un piccolo “giallo” mai risolto e che aveva fatto molto parlare.