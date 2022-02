Qualcuno ha urlato degli insulti a Soleil fuori dalla Casa, Manila se ne accorge e lo riporta a Delia e Nathaly: ecco la loro reazione.

Altre urla fuori dal GF Vip 6, questa volta però sono rivolte a Soleil Sorge a cui è stata data della “gatta morta”. La situazione non è piaciuta a Manila, ma Delia e Nathaly non la pensano allo stesso modo e la reazione non è piaciuta ai fan dell’influencer.

Ecco cosa è successo

Come riporta Blogtivvu, Manila Nazzaro sente che viene data della “gatta morta a Soleil” fuori dal GF Vip e lo riferisce a Delia e Nathaly dichiarando: “Queste cose non mi piacciono. Mi ha disturbato questa cosa“. A questo però, la modella venezuelana replica: “La gente vede amore“. L’ex Miss vedendo che le due inquiline non la pensano come lei si è allontanata non tanto felice di ciò che ha visto.

Nathaly e Delia hanno continuano a ridacchiare e prendere in giro Soleil sotto le coperte senza microfoni, tanto che un’autrice le ha rimproverate. Questo atteggiamento non è piaciuto ai fan della Sorge ma il web si spacca. Cosa succederà nella diretta di venerdì? Signorini dirà qualcosa in merito? Lo scopriremo fra pochi giorni.

