Ecco la colonna sonora di Sister Act 2 – Più svitata che mai: le canzoni del film con protagonista Whoopi Goldberg.

Nel 1993, a un anno di distanza dal primo film, è uscito nelle sale cinematografiche Sister Act 2 – Più svitata che mai, il sequel della commedia musicale con protagonista Whoopi Goldberg. Questa volta la protagonista torna a vestire la tunica per insegnare musica alla Saint Francis High School, la scuola diretta propria delle suore con cui aveva vissuto in convento. Anche in questo film la musica la fa da padrona: vediamo allora quali sono le canzoni della colonna sonora di Sister Act 2.

Le canzoni di Sister Act 2: la colonna sonora

Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Sister Act 2

Whoopi Goldberg

Greatest Medley Ever Told – Sharon Brown

Never Should’ve Let You Go

Get Up Offa That Thing/Dancing In The Street – Whoopi Goldberg

Oh Happy Day – St. Francis Choir

Ball of Confusion (That’s What The World Is Today) – Whoopi Goldberg

His Eye Is on the Sparrow – Tanya Blount e Lauryn Hill

Deeper Love – Aretha Franklin

Wandering Eyes – Nuttin’ Nyce

Pay Attention – Valeria Andrews

Ode to Joy – Chapman College Choir

Joyful, Joyful – Lauryn Hill

Ain’t No Mountain High Enough – Whoopi Goldberg

Sister Act 2 – Più svitata che mai: il cast del film

In Sister Act 2 ritroviamo molte delle protagoniste del primo film. Whoopi Goldberg torna a vestire i panni di Deloris Van Cartier e Suor Maria Claretta, Kathy Najimy e Wendy Makkena tornano invece a interpretare i panni di Suor Maria Patrizia e Suor Maria Roberta. Maggie Smith veste ancora i panni della Madre Superiore.

Nel cast di Sister Act 2 ritroviamo poi Lauryn Hill, Bernard Hughes, Michael Jeter, Thomas Gottschalk, Brad Sullivan, James Cpuburn, Sheryl Lee Ralph, Jennifer Love Hewitt, Robert Pastorelli e Ryan Toby.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG