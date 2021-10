La conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto dell’adorata nonna, cui ha dedicato un tenero ricordo. “Nonna oggi ho una preghiera per te,” ha scritto la Ventura.

I nonni, se non ci fossero dovrebbero inventarli. Il loro amore è una parte fondamentale delle nostre vite e forse, in fondo al cuore, abbandonandoci al loro ricordo rimaniamo piccoli per sempre. Il ricordo di quell’amore assoluto, saggio e pieno di attenzioni, non ci abbandona mai nella vita.

Lo sa bene Simona Ventura che oggi ne ha dato l’ennesima prova, condividendo sul suo profilo Instagram una dedica emozionante alla nonna. Scartabellando tra gli album dei ricordi, Simona ha trovato una vecchia foto in bianco e nero e, tanta è stata l’emozione nel ritrovarla, che ha voluto condividerla sul proprio account social.

Il ricordo di nonna Gelsomina

L’immagine un po’ sfocata, sbiadita dal tempo, raffigura la sua amata nonna Gelsomina. Accanto a questa donna alta e massiccia, dallo sguardo fiero, c’è una bambina con i capelli corti tagliati alla maschiaccio in cui è davvero difficile riconoscere la bionda Simona Ventura di oggi.

“Era una contadina fiera e dolcissima,” ricorda la Ventura nella didascalia. E racconta i tempi della sua infanzia in cui, a causa della salute cagionevole, trascorreva più tempo in compagnia dei nonni che dei genitori.

La piccola Simona stava in montagna in compagnia di nonna Gelsomina e nonno Rodolfo. Era la nonna, in particolare, a raccontarle le storie della guerra, di come un tempo si soffriva la fame.

“Da lei ho imparato a non mollare mai!” conclude Simona Ventura, e un po’ commuove anche noi. Perché tutti siamo stati o siamo nipoti, e le storie dei nonni sembrano simili ed eterne nel loro annodare i ricordi, l’amore, la guerra e la fame.

“Vi sento vicini,” afferma la conduttrice al termine del post. E chiude con una preghiera per la nonna e un abbraccio anche a nonno Rodolfo che sta su in cielo. Un momento di tenera malinconia. Nella foto sono immortalati sorrisi capaci di fermare il tempo; è proprio vero che l’amore dei nonni non muore mai.

Ce ne vorrebbero di più, nelle nostre giornate, di momenti così.