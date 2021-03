Nella nuova udienza per il Ruby Ter a Milano l’avvocato di Silvio Berlusconi ha fatto sapere che l’ex premier sarebbe ricoverato dal 22 marzo.

Silvio Berlusconi non si è presentato in tribunale per l’udienza del Ruby Ter in Fiera a Milano perché dal 22 marzo sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele. Il suo legale ha dichiarato – a quanto riporta La Repubblica – che l’ex Premier sarebbe stato ospedalizzato per non meglio precisate “problematiche di salute”. Nei mesi scorsi Berlusconi aveva combattuto per settimane contro il Coronavirus.

Silvio Berlusconi ancora in ospedale

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato, ma al momento i suoi legali e il suo entourage non hanno svelato dettagli sulla natura del ricovero.

Silvio Berlusconi

“Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato”, ha fatto sapere il legale dell’ex premier durante l’udienza per il Ruby Ter a Milano.

Nei mesi scorsi il Cavaliere era stato ricoverato per un problema al cuore, mentre precedentemente era stato costretto ad assentarsi al matrimonio di suo figlio Luigi perché risultato positivo al Covid. Lo stesso Berlusconi aveva confessato che quella contro il virus sarebbe stata la “battaglia” più dura della sua vita.

La lettera del figlio per la festa del papà

Finora non erano emerse notizie riguardanti questo terzo ricovero di Berlusconi (a breve distanza dagli ultimi due). Nei giorni scorsi era balzata alle cronache la lettera che suo figlio, Pier Silvio, aveva scritto in suo onore per la festa del papà (e che era rapidamente rimbalzata sui social).

“Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… ma io so che sei unico – prosegue l’avviso – anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte”, era scritto nella lettera di Pier Silvio.