Perché ci tocchiamo i capelli mentre parliamo: i significati nascosti dietro questo “tic”

Perché ci tocchiamo i capelli mentre parliamo: un gesto apparentemente banale che nasconde un significato psicologico ben preciso.

Il linguaggio del corpo è una chiave di lettura fondamentale per decifrare lo stato emotivo e psicologico della persona che abbiamo davanti. Uno dei gesti più comuni – oltre incrociare le braccia – e allo stesso tempo più ricchi di significato è il toccarsi i capelli mentre si sta parlando, un’azione che può avere diverse interpretazioni a seconda del contesto, dell’intensità e della frequenza con cui viene eseguita. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato.

Toccarsi i capelli mentre si parla: il significato

Il gesto di toccarsi i capelli mentre si sta parlando viene spesso associato a stati di ansia e di stress. Muovere o utilizzare le mani per compiere qualche azione è infatti uno dei meccanismi inconsci più comuni che utilizziamo per calmarci e placare il nervosismo. Attorcigliarsi o lisciare le ciocche tra le dita è per molte persone una valvola di sfogo che le aiuta a rilasciare l’accumulo di tensione emotiva.

Donna Capelli

Ma lo stress non è l’unico motivo per cui ci tocchiamo i capelli durante una conversazione: spesso questo gesto viene fatto in situazioni noiose o poco stimolanti. Durante una conversazione che non ci coinvolge o ci annoia, giocare con i capelli può rappresentare un modo inconscio per sfuggire mentalmente dalla situazione presente. La gestualità trasmette dunque un messaggio di chiusura o di disagio nei confronti dell’interlocutore o dell’argomento trattato.

Un altro significato del tutto inaspettato

Toccarsi i capelli mentre si sta parlando è un gesto che può avere un significato completamente diverso rispetto a quelli appena elencanti. Al di là delle sfumature negative, infatti, questo gesto può anche esprimere segnali positivi come l’interesse e la seduzione.

Quando si flirta con qualcuno manipolare i propri capelli può diventare un potente mezzo per catturare l’attenzione della persona desiderata. Questo gesto, accompagnato da sorrisi e sguardi intensi, funge da vero e proprio strumento di comunicazione non verbale della propria apertura e interesse.