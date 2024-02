Il significato della canzone Ti muovi di Diodato, la canzone con cui l’artista si è presentato nuovamente in gara a Sanremo nel 2024.

Quattro anni dopo la vittoria ‘monca’ del 2020, Diodato è tornato sulla ‘scena del delitto’, su quel palco dell’Ariston che gli ha dato la gioia più grande della carriera poche settimane prima dell’esplosione di una pandemia che ha contribuito a rendere in parte vano il suo successo. E lo ha fatto, ancora una volta, con una canzone in grado di emozionare il pubblico. S’intitola Ti muovi, e pur non avendo l’immediatezza dell’ormai celebre Fai rumore, promette di diventare ancora un altro grande successo della sua carriera. Scopriamo insieme il significato del testo di quest’intensa canzone.

Ti muovi, Diodato: il significato del testo

Ancora una volta il cantautore nativo di Aosta, ma di origine pugliese, ha deciso di affidarsi a una ballata. Stavolta però meno d’impatto, meno strappalacrime rispetto a quella che gli ha concesso la vittoria pre-pandemia. Nel 2024 Diodato ha deciso di mettersi alla prova con un brano raffinato, intrigante, a tratti seducente ed energico, in grado di raccontare qualcosa in più sulla propria multiforme personalità artistica.

Antonio Diodato

“Ti muovi è una ballata energica“, ha spiegato lo stesso Diodato ai microfoni di RaiPlay: “Ogni volta che la canto sento vibrare dentro di me e spero che sentano questa sensazione anche da casa. Parla di un movimento interiore, vorrei che ognuno ci trovasse dentro qualche cosa di sé“.

Scritta proprio da Diodato, con l’aiuto di Tommaso Colliva, che dello stesso brano è anche il produttore, anche Ti muovi nasce da un percorso simile rispetto a quello di Fai rumore, ma in un certo senso anche opposto. Si tratta di una sorta di sintesi del percorso emotivo affrontato da Diodato in questi ultimi anni, un percorso nato da un amore che sembra ormai svanito, portandosi dietro, quasi del tutto, anche la speranza: “Anche se sai che è inutile, tu ancora ti muovi. Qui dentro ti muovi, cerchi l’ultima parte di me che crede ancora che sia impossibile“.

In un’intervista a GQ, lo stesso cantautore ha aggiunto: “A volte pensiamo di aver superato delle cose, ma non è così, e quando succede c’è il rischio che tornino a muoversi dentro di noi. Tengo molto a questa canzone, è una specie di viaggio“.

Ti muovi, Diodato: il testo della canzone

Cosa ci fai qui

non vorrai mica deludermi.

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

per tenerci lontani

e già mi parli così.

Ma a cosa serve ora insistere?

Me lo ricordo bene

il nostro tempo insieme,

me lo ricordo,

ma anche se sai che è inutile…

