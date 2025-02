Significato dei tatuaggi di Elettra Lamborghini: dall’animalier all’acchiappasogni

Qual è il significato dei tatuaggi di Elettra Lamborghini? La cantante si è pentita di quasi tutte le immagini impresse sulla sua pelle.

Anche se oggi si è detta pentita di molti dei suoi tatuaggi e ha fatto il possibile per rimuoverne alcuni, Elettra Lamborghini ha ancora diverse immagini ben visibili sul corpo. Tra i tanti disegni che ha impresso sulla sua pelle, ce n’è uno che non toglierà mai: scopriamo qual è e il significato degli altri tattoo.

Il significato dei tatuaggi di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha fatto il suo primo tattoo quando aveva 13/14 anni, ma, se tornasse indietro, non rifarebbe la stessa scelta. All’epoca, l’accompagnò sua madre Luisa e lei decise di imprimere sulla pelle una canzone di Michael Jackson, Pretty Young Thing. Oggi questo disegno è coperto da un pesce che, per sua stessa ammissione, non ha un significato particolare. Tra i tanti tatuaggi che ha fatto, diversi li ha cancellati.

“Quando si è giovani, uno non ci sta tanto a pensare, ma fa male toglierli: quindi pensateci tante volte, io ricordo che mio padre mi diceva di non farli perché sono fuori moda e vi dirò che aveva ragione. (…) Sono proprio stufa di vedere ‘ste cag**e che ho sulle braccia. Ovviamente il leopardato è sempre lì vivo, non andrà mai via“, ha ammesso Elettra nel corso di un’intervista a RDS.

Tra i tatuaggi che ha, quindi, il motivo animalier, che copre i glutei e la spalla sinistra, non andrà mai via. Anche se la Lamborghini è molto affezionata al tattoo, non ha alcun valore se non quello estetico. Ormai è diventato il suo marchio di fabbrica, l’immagine che rende il suo twerk ancora più seducente.

Quanto ha speso Elettra Lamborghini per i tatuaggi?

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il profondo amore che nutre per gli animali, specialmente per i suoi cani e cavalli. Sul tricipite ha inciso le iniziali dei suoi cuccioli, TARF, a indicare Theodore, Anthalya, Roy e Fatthy, figli della sua prima cucciola Jaqueline.

Sul polso destro, invece, ha una serie di simboli giapponesi di cui non ha mai svelato il significato, così come la scritta sul piede destro: Vieni via con me. Questa frase, che è accompagnata da un piccolo acchiappasogni, è probabilmente dedicata al marito Afrojack, visto che l’ha impressa sulla sua pelle quando erano già una coppia.

Quanto ha speso la cantante per i tatuaggi? Sicuramente si tratta di una cifra importante, specialmente per l’animalier, ma niente in confronto ai soldi che ha investito per rimuoverli dal suo corpo.