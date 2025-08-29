Il cielo del 29 agosto è carico di energia trasformativa. Qualcuno sente che è arrivato il momento di voltare pagina… per davvero.

Un segno in particolare entra in una fase di rinnovamento potente, taglia i rami secchi e decide di ricominciare con una nuova consapevolezza. Per altri, si tratta di un giorno di bilanci e piccole svolte quotidiane.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Hai bisogno di staccarti da ciò che non ti serve più. Il passato non può dettare le regole del tuo presente.

Toro

La stabilità ti rassicura, ma oggi un piccolo imprevisto potrebbe aprirti gli occhi. Sii ricettivo.

Gemelli

Cambia l’umore, cambiano le priorità. Oggi senti il bisogno di un nuovo inizio, anche nelle relazioni.

Cancro

È tempo di fare pulizia, dentro e fuori. Un messaggio o una telefonata potrebbe portare chiarezza.

Leone

Non tutto gira come vuoi, ma forse è un bene. Lascia che l’universo rimescoli le carte: avrai di più.

Vergine

Il segno della grande trasformazione oggi sei tu. Stai chiudendo un ciclo karmico importante: da domani sarai diverso.

Astrologia

Bilancia

Hai bisogno di pace, ma prima devi dire le cose come stanno. Non puoi continuare a fingere che vada tutto bene.

Scorpione

Giornata potente: potresti sentire un’intuizione così chiara da cambiarti il passo. Seguila.

Sagittario

Sei stanco di compromessi: oggi dici quello che pensi e ti prepari a una nuova rotta. Bravo.

Capricorno

Il tuo pragmatismo è utile, ma oggi c’è bisogno di cuore. Un cambiamento relazionale è dietro l’angolo.

Acquario

Ti rendi conto di aver superato una fase difficile. Sorridi: il peggio è passato.

Pesci

Stai imparando ad ascoltare te stesso prima degli altri. Questo è già un nuovo inizio.

I consigli delle stelle

Vergine è il segno protagonista del giorno: chiude un capitolo pesante e si prepara a rinascere con maggiore forza e autenticità. Anche Gemelli e Scorpione sentono l’aria cambiare: c’è bisogno di lasciar andare per accogliere ciò che verrà.

Il 29 agosto è perfetto per riflettere, scegliere e dire di no a ciò che non ti rappresenta più. Non avere paura del cambiamento: sei già pronto.