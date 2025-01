Significato del nome Giada: origini, caratteristiche e onomastico

Giada è un nome di origine italiana dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Giada è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : bellezza e purezza

: bellezza e purezza Origine : italiana

: italiana Onomastico : 29 dicembre

: 29 dicembre Varianti: Jade, Jada (inglese), Jadira (spagnolo), Jadranka (croato), Jaida (arabo), Jadwiga (polacco), Iada (portoghese)

Significato e origini del nome Giada

Giada non è soltanto un nome: è un auspicio di bellezza e purezza per chi lo porta, proprio come la pietra da cui prende il nome. L’etimologia di Giada ci porta indietro nel tempo, quando si credeva nelle proprietà curative della pietra nei confronti delle malattie renali.

La parola stessa deriva dallo spagnolo “piedra de la ijada“, letteralmente “pietra del fianco”, un riferimento alla credenza secondo cui tale gemma avesse il potere di alleviare i dolori addominali e le coliche. Questa convinzione affonda le radici già nell’antica Grecia, dimostrando quanto fosse radicata la fiducia nelle virtù di questa gemma.

Onomastico e diffusione del nome Giada

Giada è un nome adespota perchè non esistono sante che lo abbiano portato. L’onomastico si può quindi festeggiare il 1º novembre, giorno di Ognissanti.

Nonostante il suo bellissimo significato, Giada è un nome davvero raro in Italia. Il picco di popolarità lo ha raggiunto tra il 2004 e il 2006 ma attualmente sono davvero poche le bambine a cui ogni anno viene dato questo nome.

Caratteristiche e curiosità sul nome Giada

Giada ha una personalità appassionata e determinata, caratterizzata da un’inclinazione naturale alla socievolezza. Ama la natura ed è anche dotata di grande capacità di ascolto e di empatia. Queste qualità la rendono una candidata ideale per professioni legate all’ascolto, al counseling, ma anche al turismo e al marketing, grazie alla sua curiosità innata e alla creatività.

Il colore associato a chi porta questo nome è il verde, tonalità brillante che richiama la speranza e i colori della natura. La pietra portafortuna non può che essere la giada, simbolo di bellezza e purezza. Infine, il numero fortunato per Giada è il 2, cifra che indica una grande apertura mentale e disponibilità ad aiutare il prossimo.

Personaggi famosi con il nome Giada

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Giada: