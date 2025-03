Significato nome Elia: origini, caratteristiche e onomastico

Elia è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi maschili, Elia spicca per la sua popolarità in forte crescita. Grazie al suo significato e alle sue radici storiche questo nome è diventata una delle opzioni predilette dai neogenitori italiani: scopriamo tutto quello che c’è da sapere dalle sue caratteristiche!

Significato : Yahvé è il vero Dio

: Yahvé è il vero Dio Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 19 ottobre

: 19 ottobre Varianti: Elijah (inglese); Elias (tedesco); Elías (spagnolo); Élie (francese)

Significato e origini del nome Elia

Elia è un nome maschile di origine ebraica che deriva dal termine “Eliyyahu” , composto dai due elementi El “Dio” e Yah, abbreviazione di Yahvé. Il significato di questo nome può quindi essere inteso come “Yahvé è il vero Dio” oppure “Yahvè è il mio Signore”.

Elia ha la stessa etimologia e lo stesso significato di Gioele. I due nomi hanno infatti la stessa origine, solo che gli elementi El e Yeho sono invertiti. La popolarità di Elia è legata alle sue radici bibliche: si chiamava così il primo profeta d’Israele le cui gesta sono narrate nei due Libri dei Re contenuti nella Bibbia.

Onomastico e diffusione del nome Elia

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 19 ottobre in onore del Profeta Gioele. In alternativa può essere celebrato:

il 20 luglio , sempre in memoria del Profeta biblico

, sempre in memoria del Profeta biblico il 10 marzo , per Beato Elia del soccorso

, per Beato Elia del soccorso il 21 marzo , per Sant’Elia eremita

, per Sant’Elia eremita il 17 aprile, per Sant’Elia martire

Elia è un nome dalle radici antiche che era già diffuso nel Medioevo e che negli ultimi anni sta vedendo crescere notevolmente la sua popolarità. Secondo i dati ISTAT sono sempre di più i neogenitori che lo scelgono per i loro bambini: siamo passati dai 673 neonati del 1999 ai 1478 del 2020. Oggi Elia si classifica al 30esimo posto nella lista dei nomi più diffusi nel nostro Paese.

Caratteristiche e curiosità sul nome Elia

La personalità attribuita a coloro che portano questo nome è caratterizzata da equilibrio, riflessività e una distintiva inclinazione verso la solitudine e l’altruismo. Elia rappresenta l’archetipo dell’individuo calmo, riflessivo, e sinceramente dedicato agli altri. Nel mondo lavorativo queste capacità potrebbero portare Elia a eccellere in professioni come contabile, bancario, bibliotecario o anche in ambiti legati alla finanza e al sociale.

Il colore associato a Elia è il grigio, tonalità associata a una natura metodica e prudente. La pietra portafortuna è invece lo zaffiro, gemma simbolo di lealtà e sincerità. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è l’3, cifra che rimanda alla perfezione e che ha un forte significato spirituale.

Personaggi famosi con il nome Elia

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Elia: