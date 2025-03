Le frasi più iconiche di Lady Gaga: dalle canzoni e alle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle di Lady Gaga, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste degli ultimi anni.

Considerata una delle cantanti e attrici più famose al mondo, Lady Gaga è riuscita a costruirsi una carriera impressionante. In neanche vent’anni di attività, ha portato a casa premi e riconoscimenti che alcuni colleghi non conquistano neanche dopo una vita passata a recitare o a fare musica. Ripercorriamo i suoi successi con le sue frasi più belle, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Frasi tratte dalle canzoni più belle di Lady Gaga

All’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga ha debuttato come cantante nel 2008, pubblicando il primo brano intitolato Just Dance. Il successo è esploso in un lampo, portandola poco dopo a vestire anche i panni di attrice. Restano memorabili le sue interpretazioni nei film A Star Is Born e House of Gucci, ma meritano menzione pure altri titoli, come: Sin City – Una donna per cui uccidere, American Horror Story e Joker.

Tante le canzoni che i fan hanno amato: da Poker Face ad Alejandro, passando per Bad Romance, Paparazzi, The Edge of Glory, Marry the Night, Yoü and I, Judas, Million Reasons, Perfect Illusion e Shallow. Di seguito, una selezione di frasi tratte dai brani più belli di Lady Gaga:

I wanna hold em’ like they do in Texas Plays. Fold em’ let em’ hit me raise it baby stay with me – Voglio puntare come fanno nei Giochi alla Texana. Abbandonare la mano, far salire la puntata, piccolo, resta con me. (Poker Face);

Tell me something, boy. Aren’t you tired tryin’ to fill that void? Or do you need more? Ain’t it hard keeping it so hardcore? – Dimmi qualcosa, ragazzo. Non sei stanco di cercare di riempire quel vuoto? O hai bisogno di più? Non è difficile resistere così tenacemente? (Shallow)

Want your bad romance – Voglio la tua pessima storia d’amore. (Bad romance)

I know that we are young and I know that you may love me but I just can’t be with you like this anymore – So che siamo giovani e so che potresti amarmi ma non posso più stare con te così. (Alejandro)

I’ll dance, dance, dance with my hands, hands, hands, above my head, head, head – Ballerò, ballerò, ballerò con le mie mani, mani, mani, sopra la mia testa, testa, testa. (Bloody Mary)

We are the crowd, We’re c-coming out. Got my flash on it’s true, with that picture of you – Siamo la folla, stiamo uscendo. Ho il flash acceso, è vero, con quella tua foto. (Paparazzi)

You’re giving me a million reasons to let you go – Mi stai dando un milione di ragioni per lasciarti andare. (Million Reasons)

Luck and intuition play the cards with Spades to start. And after he’s been hooked I’ll play the one that’s on his heart – Fortuna ed intuizione, gioca le carte di Picche per iniziare. E dopo che lo avrò coinvolto, giocherò con quello che c’è nel suo cuore. (Poker Face);

I’m off the deep end, watch as I dive in I’ll never meet the ground. Crash through the surface, where they can’t hurt us – Sono fuori dal profondo, guarda mentre mi tuffo. Non incontrerò mai il suolo. Schiantati sulla superficie, dove non possono farci del male. (Shallow)

But she won’t look back. She looks good – Ma lei non si guarderà indietro. Lei è bella. (Dance in the dark)

I want your ugly. I want your disease. I want your everything – Voglio la tua bruttezza. Voglio la tua malattia. Voglio tutto di te. (Bad romance)

Ha entrambe le mani in tasca e lei non ti guarderà, non ti guarderà – She’s got both hands in her pocket and she won’t look at you, won’t look at you. (Alejandro)

We are not just art for Michelangelo to carve . Non siamo solo arte da scolpire per Michelangelo. (Bloody Mary)

Ready for those flashing lights. Cause you know that baby I, I’m your biggest fan – Pronto per quelle luci lampeggianti. Perché sai che baby io, io sono il tuo più grande fan. (Paparazzi)

If I had a highway, I would run for the hills If you could find a dry way, I’d forever be still – Se avessi un autostrada, correrei per le colline. Se potessi trovare un luogo arido, ci sarei ancora per sempre. (Million Reasons)

I’ll get him hot, show him what I’ve got – Lo farò diventare piccante, gli mostrerò quello che ho. (Poker Face);

I want your drama. The touch of your healing. I want you leather-studed kiss in the sand – Voglio il tuo dramma. Il tocco della tua guarigione. Voglio il tuo bacio tempestato di pelle nella sabbia. (Bad romance)

You know that I love you boy hot like Mexico – Sai che ti amo ragazzo caldo come il Messico. (Alejandro)

Baby there’s no other superstar – Baby non c’è nessun’altra superstar. (Paparazzi)

I’ve got a hundred million reasons to walk away but baby, I just need one good one to stay – Ho cento milioni di ragioni per andarmene ma tesoro, me ne serve solo una buona per restare. (Million Reasons)

Russian Roulette is not the same without a gun. And baby when it’s love if it’s not rough it isn’t fun, fun – La roulette russa non è la stessa cosa senza una pistola. E, piccolo, quando si tratta di amore, se non è tempestoso non è divertente, divertente. (Poker Face);

I want your loving and I want your revenge. You and me could write a bad romance – Voglio il tuo amore e voglio la tua vendetta. Io e te potremmo scrivere una pessima storia d’amore. (Bad romance)

Don’t call my name. Don’t call my name Alejandro. I’m not your babe – Non pronunciare il mio nome. Non pronunciare il mio nome, Alejandro. Non sono la tua bambina. (Alejandro)

I won’t cry for you. I won’t crucify the things you do do do – Non piangerò per te. Non crocifiggerò le cose che fai. (Bloody Mary)

I’ll follow you until you love me – Ti seguirò finché non mi amerai. (Paparazzi)

I bow down to pray. I try to make the worst seem better – Mi inchino a pregare. Cerco di far sembrare migliore il peggio. (Million Reasons)

Tell me somethin’, girl are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there somethin’ else you’re searchin’ for? I’m falling In all the good times I find myself Longin’ for change and in the bad times I fear myself – Dimmi una cosa, ragazza. Sei felice in questo mondo moderno? O hai bisogno di qualcosa di più? C’è qualcos’altro che stai cercando? Sto precipitando. In tutti i bei momenti mi ritrovo a desiderare il cambiamento e nei brutti momenti ho paura di me stesso. (Shallow)

Frasi tratte dalle interviste

In quasi vent’anni di carriera, Lady Gaga ha conquistato premi importanti, sia come cantante che nei panni di attrice: quattro Grammy Award, tre Billboard Music Award, due Golden Globes e un Oscar. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle interviste più belle di Germanotta: