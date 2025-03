Significato del nome Diego: origini, caratteristiche e onomastico

Diego è un nome di origine greca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Diego è un nome semplice che grazie al suo profondo significato ha trovato ampia diffusione in molti Paesi del mondo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Significato : istruito

: istruito Origine : greca

: greca Onomastico : 12 novembre

: 12 novembre Varianti: Diogo (portoghese), Dídac (catalano), Diego (spagnolo)

Significato e origine del nome Diego

Diego è un nome di origine greca che deriva dal termine “didachè” il cui significato è “insegnamento“. Nel latino esiste poi la parola “didacus”, che a sua volta sembra derivare dal greco, che ha il significato di “colto, istruito“. Secondo altre fonti Diego sarebbe invece una variante di Diaco o Diago, entrambe abbreviazioni di Santiago. Questo nome ha una grande diffusione in Spagna e letteralmente significa “San Giacomo”.

Onomastico e diffusione del nome Diego

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 12 novembre in onore di San Diego d’Alcalà, religioso spagnolo. In alternativa può essere celebrato:

15 gennaio per San Diego de Soto, martire

per San Diego de Soto, martire 9 dicembre per San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, veggente di Guadalupe

Negli ultimi anni, Diego ha visto crescere la sua popolarità in Italia, un fenomeno che si spiega con la sempre maggior predilezione da parte dei neogenitori per i nomi stranieri. La sua diffusione è maggiore al Nord Italia, specialmente in Valle d’Aosta e nel Triveneto, mentre è meno frequente nel Centro e al Sud. I Paesi in cui è più utilizzato per i neonati sono la Spagna e l’Argentina.

Caratteristiche e curiosità sul nome Diego

Tra le caratteristiche principali di chi porta questo nome vi sono una spiccata intelligenza e grandi doti comunicative che conferiscono a Diego fascino e autorevolezza. Un altro aspetto interessante del suo carattere è l’impulsività: Diego tenderà sempre a seguire l’istinto e ad avere una grande fiducia nella sua capacità di valutare le situazioni.

Dal punto di vista professionale, chi porta questo nome può eccellere nel campo della finanza, del marketing e delle vendite. In alternativa Diego può anche perseguire una carriera nell’ambito dell’insegnamento grazie alla sua capacità di comunicare e farsi capire.

Il colore associato a Diego è il rosso, simbolo di passione e forza. La pietra portafortuna è invece il topazio, gemma che spinge le persone a perseguire i propri obiettivi e che rappresenta la saggezza. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 9, cifra della concretezza e dell’intuizione.

Personaggi famosi con il nome Diego

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Diego: