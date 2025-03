Next Summer di Damiano David, il significato: “Call me when you’re all fucked up”

Qual è il significato di Next Summer di Damiano David? La canzone racconta di una storia d’amore che sembrava importante.

Dopo il successo di Silverlines e Born With A Broken Heart, Damiano David presenta ai fan la canzone Next Summer. Un brano che, all’apparenza, parla di una storia d’amore giunta al capolinea, ma che nasconde una riflessione sul cambiamento. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Next Summer di Damiano David: il significato della canzone

Uscita il 28 febbraio 2025, Next Summer è il terzo singolo che Damiano David presenta in versione solista. Scritta dallo stesso artista con Sarah Hudson, Mark Schick e Jason Evigan, la canzone racconta di un amore estivo che sembra speciale ma finisce improvvisamente. Una presa di coscienza, ma anche una riflessione profonda sul cambiamento.

“You had to throw away our love

To find out nothing’s as good as us

So call me when he breaks your heart next summer.

(Dovevi buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è bello quanto noi

Quindi chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate)“.

Il protagonista di Next Summer è stato mollato per un altro, ma immagina già come finirà la loro storia. Solo lui credeva che la loro relazione fosse qualcosa di speciale e, in parte, ne è ancora convinto, tanto che pensa che lei era più felice al suo fianco.

“But since you threw away our love

Then maybe something’s as good as us

I really hope he breaks your heart next summer.

(Dovevi buttare via il nostro amore

Niente è bello quanto noi

Spero davvero che lui ti spezzi il cuore la prossima estate)“.

Damiano David ha parlato così di Next Summer: “A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza“.

Ecco il video di Next Summer di Damiano David:

Next Summer: il testo della canzone

I thought that we had something good in our hands

In a minute, it just slipped away

So many things I didn’t say before you threw it all away.

(Pensavo che avessimo qualcosa di bello tra le mani

In un attimo, è semplicemente svanito

Tante cose che non ho detto)…

Continua per il testo integrale