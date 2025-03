Cos’è la fisioterapia respiratoria, come funziona e quando è necessaria

Cos’è la fisioterapia respiratoria? E’ una speciale riabilitazione che un team di medici consiglia in presenza di determinate malattie.

Così come accade per le malattie che riguardano la muscolatura o lo scheletro, anche per le patologie che interessano bronchi e polmoni esiste una fisioterapia ad hoc. Stiamo parlando della riabilitazione respiratoria: ecco cos’è, come funziona, quando viene consigliata e le controindicazioni da tenere bene a mente.

Fisioterapia respiratoria: cos’è e come funziona

In presenza di determinate patologie, il medico potrebbe consigliare la fisioterapia respiratoria. Parliamo, ad esempio, di malattie come: broncospasmo, asma bronchiale, enfisema polmonare, bronchiectasie, pneumotorace e scoliosi gravi. La riabilitazione, come si può facilmente intuire, serve a migliorare la funzionalità polmonare che, in un modo o nell’altro, risulta compromessa.

La fisioterapia respiratoria, in base alla patologia scatenante, è inquadrata in un contesto multidisciplinare. Questo significa che dottori con diverse specializzazioni lavorano in team per migliorare l’esistenza del paziente e raggiungere determinati obiettivi: disostruzione delle vie aeree, incremento della resistenza allo sforzo, limitare la dispnea e rieducare a un corretto utilizzo della muscolatura respiratoria.

Le tecniche, che cambiano in base alla malattia scatenante, sono diverse: respiro controllato (Breathing Control – BC), drenaggio posturale, espirazione forzata o lenta a glottide aperta, esercizi di respirazione alternati (Active Cycle of Breathing Techniques – ACBT), assistenza alla tosse ed espansione toracica.

Fisioterapia toracica: le controindicazioni

La fisioterapia toracica si svolge sempre in contesti ospedalieri o ambulatoriali, sotto controllo medico. Al termine della riabilitazione, poi, il paziente riceve una scheda con gli esercizi che può continuare a eseguire a casa e con suggerimenti sullo stile di vita da mantenere per non perdere i risultati ottenuti.

Pur essendo un percorso medico, ci sono alcune controindicazioni legate alla fisioterapia respiratoria: pneumotorace (PNX) non drenato, asma in fase acuta, scompenso cardiaco, embolia in fase acuta, instabilità emodinamica ed emottisi.