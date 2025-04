Significato del nome Diana: origini, caratteristiche e onomastico

Diana è un nome di origine greca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi prediletti dai neogenitori italiani spicca Diana, un nome femminile che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : splendere

: splendere Origine : greca

: greca Onomastico : 10 giugno

: 10 giugno Varianti: Diane (francese), Diane (inglese), Dijana (croato), Diana (spagnolo), Diána (ungherese)

Significato e origini del nome Diana

Diana è un nome femminile che deriva dal termine greco “Dios” e anticamente era diffuso nella forma Diviana. Le sue origini risalgono alla radice protoindoeuropea “dyeu“ o “dyeus” che significa “splendere” oppure “cielo“. Secondo alcune fonti, Diana sarebbe il diminutivo di altri nomi quali Veridiana o Frediana.

Per gli antichi romani Diana era la Dea della caccia e dei boschi, protettrice degli animali e delle donne alle quali assicurava parti non dolorosi. Si tratta di un personaggio simbolo forza, indipendenza e connessione profonda con il mondo naturale, tradizionalmente raffigurato con arco e frecce.

Onomastico e diffusione del nome Diana

L’onomastico di chi porta questo nome si celebra il 10 giugno, in onore di Beata Diana degli Andalò, figura monastica e domenicana che si distinse per il suo impegno religioso e sociale nell’ambito della fondazione e della vita conventuale.

Per quanto riguarda la sua diffusione, Diana è un nome che negli ultimi anni sta vedendo aumentare la sua presenza nella penisola italiana anche se non è uno dei più popolari. Infatti, secondo i dati ISTAT, nel 1999 vennero chiamate Diana solo 172 bambine mentre nel 2019 sono state chiamate così ben 755 neonate. Nel nostro Paese è diffusa anche la variante Daiana, ma possono essere usati anche i nomi Dianella, Nella e Nina

Curiosità e caratteristiche sul nome Diana

Le bambine e le donne che portano il nome Diana sono spesso impulsive e spontanee. Nonostante a volte possano essere capricciose e testarde, queste caratteristiche passano i secondo piano grazie al loro fascino e al carisma che riescono a trasmettere. Le persone che portano questo nome hanno una una natura sensibile ed entusiasta, caratterizzata però da sbalzi d’umore che la rendono abbastanza imprevedibile.

Dal punto di vista lavorativo, grazie alle sue innumerevoli qualità Diana può eccellere in molti campi diversi. Visto il suo carisma ma anche alla sua sensibilità potrebbe trovare soddisfazione in ambiti lavorativi legati all’arte e alla cultura come l’insegnamento nelle scuole o la guida turistica.

Il colore associato a Diana è il rosso, tonalità simbolo di amore, passione e coraggio. La pietra portafortuna è invece il rubino, gemma della passione ardente e della gioia di vivere. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 3, cifra simbolo di creatività e energia.

Personaggi famosi con il nome Diana

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Diana: