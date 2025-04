Cosa significa novendiale e quando si usa

Cosa significa novendiale? Una parola molto particolare, che viene dal latino e si utilizza solo in occasioni particolari.

Con la morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile 2025, il termine novendiale ha iniziato a circolare in modo massiccio sia in televisione che sui quotidiani. Non tutti, però, sanno cosa significa e perché si utilizza solo in occasioni luttuose che hanno a che fare con personalità di rilievo della chiesa.

Origine : dal latino;

: dal latino; Quando si usa : per identificare le esequie per l’anima del Papa;

: per identificare le esequie per l’anima del Papa; Lingua : italiano;

: italiano; Diffusione: globale.

Cosa significa novendiale?

Dal latino novem dies, che letteralmente si traduce con nove giorni, la parola novendiale o novendiali indica le esequie in suffragio dell’anima del Papa. Le origini di questa usanza risalgono ai tempi degli antichi Romani, quando il lutto durava nove giorni dopo la morte di una persona. Il nono giorno si celebrava la coena novendialis, una sorta di “pasto funebre”, che metteva fine al periodo luttuoso.

Nel 1274, in occasione del Concilio di Lione II, Papa Gregorio X ha stabilito che, appena avuta la notizia certa della morte di un pontefice, il clero e il popolo dovevano iniziare in suo suffragio solenni esequie. Successivamente, nel 1562, Papa Pio IV con la bolla In eligendis ha deciso che, dopo il decesso di un pontefice, “i cardinali presenti siano tenuti ad aspettare i colleghi assenti soltanto per dieci giorni, e nel frattempo si proceda senza indugio alla celebrazione delle consuete esequie novendiali; né queste siano per alcuna ragione differite. E perché non possa sorgere ostacolo di sorta a che le esequie abbiano col nono giorno il loro compimento, dove sembrasse ai cardinali doversi interrompere il funebre ufficio per la ricorrenza di qualche solenne e principale festa, codesti giorni festivi devono non pertanto computarsi ed entrare nel novero dei novendiali“.

I novendiali oggi: cosa prevedono

Oggi il novendiale viene ancora rispettato. L’inizio dei nove giorni viene stabilito dalla Congregazione generale dei Cardinali, in modo che la tumulazione avvenga fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte del Papa. In questo periodo, nella Basilica di San Pietro a Roma si svolgono celebrazioni particolari. Queste si concludono il nono giorno con la funzione dei cardinali che poi si riuniranno per il Conclave.