Significato del nome Anna: origini, caratteristiche e onomastico

Anna è un nome incantevole e ricco di fascino, le cui radici affondano nella storia della religione ebraica: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato : grazia, graziosa

: grazia, graziosa Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 26 luglio

: 26 luglio Varianti: Hannah, Anna, Anne, Ann (inglese), Aine (irlandese), Anne, Hannah, Anaïs (francese), Channah, Hannah, Chanah (ebraico), Hana, Anna (ceco), Anna, Anne, Hanna, Hanne (danese), : Anna, Anne, Hanna (finlandese) Ana, Hana, Jana (croato)

Significato e origini del nome Anna

Anna è un nome di origine ebraica che deriva dalla parola “Hannáh” il cui significato può essere inteso come “grazia, graziosa” o anche come “Dio ha avuto misericordia“. Si tratta di un nome dalla forte valenza religiosa ed infatti ricorre spesso sia nella Bibbia che nei Vangeli. Si chiamavano così la madre della Vergine Maria, la mamma del profeta Samuele, la moglie di Tobia e la profetessa presente nel Nuovo Testamento che, insieme a Simeone, riconobbe in Gesù Bambino il Messia a Gerusalemme.

Onomastico e diffusione del nome Anna

Nella cultura cristiana l’onomastico di Anna si celebra il 26 luglio in onore di Sant’Anna, madre della Vergine Maria. Tuttavia, esistono altre date in cui si può festeggiare questo nome:

9 dicembre per Sant’Anna, madre del profeta Samuele

per Sant’Anna, madre del profeta Samuele 27 febbraio per Sant’Anna Line, santa inglese martirizzata sotto Elisabetta I

Fin dal Medioevo Anna è stato uno dei nomi più utilizzati per le nuove nate, sia in Italia che all’estero. Nel XX secolo nel nostro Paese è stato il nome più scelto in assoluto per le bambine grazie anche al fatto che può essere utilizzato per creare nomi composti come Anna Maria. Si tratta ancora oggi di una scelta molto popolare: nonostante la sua diffusione stia subendo una leggera inflessione rimane stabilmente nella lista dei 20 nomi più apprezzati dai neogenitori.

Caratteristiche e curiosità sul nome Anna

Chi si chiama Anna spicca per sensibilità e perfezionismo, mostrando una personalità riflessiva ma al tempo stesso bisognosa di rassicurazioni. La tendenza a evitare rischi inutili e a resistere ai cambiamenti suggerisce una predisposizione per professioni legate alla famiglia o che richiedono grande precisione, come l’arte, la cucina, la medicina o l’alimentazione.

Il colore associato a chi porta questo nome è il bianco, simbolo di equilibrio, purezza e perfezione.

La pietra portafortuna per Anna è invece l’acquamarina, considerata da sempre simbolo dell’eterna giovinezza e della felicità. Infine, il numero fortunato è il 7, simbolo della continua sete di conoscenza e scoperta, ma anche di solitudine e completezza interiore, che caratterizzano chi porta questo nome.

Personaggi famosi con il nome Anna

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Anna: