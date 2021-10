Dopo aver combattuto contro una lunga malattia, l’attrice e doppiatrice italiana è morta all’età di 72 anni.

Ludovica Modugno è morta all’età di 72 anni. Grande attrice e doppiatrice, le sue interpretazioni rimangono negli annali del cinema che oggi, piange la scomparsa di una delle sue artiste più valide. Numerose condoglianze sono state fatte da attori italiani di spicco che ricordano la sua professionalità e artisticità.

Ludovica Modugno muore a 72: la lunga malattia l’ha portata via

Volto televisivo degli anni’60, Ludovica Modugno muore a 72 a causa di una lunga malattia per cui combatteva da anni. L’attrice e doppiatrice che ha recitato nelle più grandi pellicole italiane, si è spenta oggi. Ha recitato in film indimenticabili Marcellino pane e vino, Ricordo la mamma, Cime tempestose e tanto altro. Inoltre, è ricordata per aver fondato la compagnia teatrale L’Albero che ha prodotto diversi spettacoli di altissimo calibro. La sua grande passione per il teatro e le interpretazioni erano per lei qualcosa di essenziale e ha passato la vita dedicando tutta se stessa a recitare e doppiare. A farle una dedica molto speciale il collega e amico Alessandro Gassman che su Twitter scrive: “Muore Ludovica Modugno, grande attrice, doppiatrice, amica, persona intelligente e gentile. RIP”.