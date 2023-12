La famosa attrice Shannen Doherty lotta contro un tumore. Nelle ultime ore ha svelato un retroscena legato anche a suo marito.

La battaglia contro il tumore ancora nel vivo affrontata anche grazie al tantissimo affetto da parte dei suoi fan e del suo pubblico. Parliamo della nota attrice Shannen Doherty che nel suo podcast “Let’s Be Clear with Shannen Doherty” presentato in un collegamento nello storico programma “Good Morning America” della ABC, ha svelato anche una terribile notizia riguardante il tradimento del marito, arrivato nel momento meno opportuno per lei.

Shannen Doherty, la scoperta del tradimento e la lotta col tumore

Shannen Doherty

Nel corso della puntata del suo podcast, poi condivisa anche in un post Instagram, la donna ha raccontato diversi momenti vissuti a proposito della sua malattia, un tumore che prima l’ha colpita al seno e poi si è spostato anche alle ossa e al cervello.

L’attrice ha spiegato si essersi trovata, di fatto “nel bel mezzo di un divorzio” nei momenti della scoperta “del cancro al quarto stadio”. Nel dettaglio l’attrice ha ammesso di aver scoperto cosa aveva fatto il marito proprio mentre si doveva sottoporre ad un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello. “Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni”.

Per l’attrice è stato molto duro: “Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore”, ha confidato la donna.

Al netto della terribile notizia legata alla sua vita privata, oltre a quella sulla salute, la famosa protagonista di Streghe e di Beverly Hills 90210 ha ammesso di aver comunque tratto una cosa positiva dalla situazione. La Doherty, 52enne, ha infatti potuto contare sugli affetti più cari, ovvero quelli di sua madre ma anche di suo fratello e del suo migliore amico Chris.

Shannen ha anche raccontato di come in quel periodo fosse ossessionata dal sapere tutti i dettagli del tradimento e di aver anche conosciuto e parlato con la donna con cui l’ormai ex marito l’aveva tradita per due anni.