Presto mamma, Federica Pellegrini ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua gravidanza attraverso una sorta di lettera social.

Manca ormai poco a vedere Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori. La coppia avrà presto il loro primo figlio, anzi, figlia. La Divina si è raccontata di recente in una bella intervista a Vanity Fair e in queste ore ha scelto di fare altrettanto con una sorta di lettera social molto intima.

Federica Pellegrini e la gravidanza

Federica Pellegrini

Attraverso un lungo post su Instagram, la Pellegrini ha voluto condividere con i propri seguaci alcune situazioni che si è trovata a vivere lungo il percorso della gravidanza che tra poco giungerà al termine.

“Devo dire che all’inizio di questo percorso non mi piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace…”, ha detto. “Poi, pian piano la pancia è cresciuta e tutto ha avuto un senso… Ho cominciato a pensare all’unicità della mia condizione, a quanto la natura sia incredibile e ti sentivo… Sono passata dai vestitoni largoni per nasconderti ai vestiti attillati sempre più fiera di te, del mio corpo… Volevo viverti in modo nascosto, mio, con tutta la sobrietà che mi ero imposta…”.

Le cose poi sono cambiate. La stessa Divina, infatti, ha spiegato: “Poi qualcuno mi ha detto: ‘Fede fattele fare delle belle foto all’ultimo mese perché questo momento non tornerà più, certo se vorrai potrai avere altre pance, ma saranno tutte diverse!’. Ci ho pensato, restia fino all’ultimo! Facciamolo!! Questa sono io, queste siamo noi!! Con il mio broncio, i fiori in testa e la mia pancia… Ops nostra”.

Di seguito anche il post Instagram della Divina che ha raccolto moltissimi commenti dai fan: