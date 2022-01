Sfera Ebbasta ha rivelato sui social il nome che hanno deciso lui e la compagna Angelina per il loro piccolo bebè, che entrambi attendono con ansia.

Il rapper Sfera Ebbasta sta per diventare papà, come lui stesso ha annunciato un paio di settimane fa. Ora, sempre attraverso i social network, il cantante e la compagna Angelina hanno annunciato come si chiamerà il loro bebè.

La coppia ha organizzato lo scorso weekend un gender reveal party, una festa organizzata in grande stile, con tanto di palloncini e torta a tema. Durante questo evento, Sfera Ebbasta ha annunciato ad amici e parenti non solo il sesso del bambino, ma anche il nome deciso con la compagna Angelina: Gabriel.

Ecco come si chiamerà il piccolo primogenito del trapper, un nome che è piaciuto a tutti, visti i milioni di commenti arrivati dai follower del cantante e di Angelina Lacour.

La relazione tra la modella e Sfera Ebbasta ha inizio nel 2019, quando si sono conosciuti durante una vacanza a Ibiza. Dopo tre anni d’amore, i due hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, che dovrebbe nascere durante l’estate 2022.

