Serena Garitta rivela di aver vinto 220mila euro al Grande Fratello e di averli spesi senza saperli gestire. La sua confessione.

Serena Garitta, vincitrice del Grande Fratello nel 2004, ha rivelato in un’intervista a Leggo come ha speso senza saperlo gestire i 220mila euro vinti nel reality. A soli 25 anni, la giovane ragazza si è ritrovata con una somma considerevole di denaro, ma non ha avuto le competenze necessarie per investirla saggiamente. Ecco come ha deciso di spenderli e in quanto tempo.

Serena Garitta: la gestione dei soldi della vincita

Durante l’intervista, Serena ha dichiarato: “Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l’ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli“.

Nonostante l’avvertimento dei suoi parenti di mettere da parte i soldi, Serena ha ammesso che non ha mai pensato a risparmiare. Il suo approccio alla vita è stato sempre improntato al vivere bene, senza troppi pensieri per il futuro economico.

“Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte. I parenti dicono ‘metti da parte, che non lo sai cosa può succedere’. Ma io non lo faccio mai. E alla fine penso di fare bene così” ha rivelato

Serena Garitta e il mondo dello spettacolo

Serena Garitta ha anche condiviso i suoi pensieri sulla carriera che ha intrapreso dopo il Grande Fratello. “La televisione mi sembrava una roba lontanissima” ha detto. Nonostante avesse tentato il provino per Amici come ballerina prima di entrare nella Casa, è stata la sua partecipazione al reality a darle l’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo.

Oggi, dopo venti anni di carriera, Serena non è mai stata senza lavoro, ma ha ammesso di aver avuto dubbi sul percorso che ha intrapreso. In particolare, ha riflettuto sulla possibilità di aver scelto una vita più stabile, come quella offerta da un “posto fisso”. Tuttavia, nonostante non abbia fatto “l’exploit”, è soddisfatta del suo percorso professionale.

Sebbene non abbia gestito al meglio i suoi guadagni iniziali, Serena Garitta si è adattata al mondo della televisione e ha costruito una carriera solida.