Lutto per Selvaggia Roma: la bambina che aspettava è morta. Durante un controllo la triste scoperta ppi comunicata ai fan.

Una notizia terribile ha colpito Selvaggia Roma. La donna ha annunciato di aver perso la bambina che aspettava. Sui social, il triste annuncio con una storia breve per informare i fan e chiedere il rispetto della sua privacy in un momento di dolore come questo.

Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava

lutto mano candela

Come detto, la triste notizia relativa a Selvaggia Roma è arrivata in questi minuti via social. La donna ha voluto informare i suoi seguaci su Instagram del triste lutto che l’ha colpita.

Poche parole, comprensibilmente, per rendere noto il momento complicato e l’infinita amarezza: “È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare”, ha esordito con una storia la Roma. “Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”.

Solamente sette giorni fa aveva rivelato di essere in tensione per la salute della bambina: “Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto”.

Quella paura, adesso, purtroppo è divenuta reale e, crediamo in conseguenza alla triste notizia, la donna ha anche conosciuto il sesso del nascituro avendo scritto “la nostra piccola”. Il suo bambino, quindi, sarebbe stato, in realtà, una femminuccia.

Di seguito un vecchio post Instagram della donna insieme al suo compagno:

