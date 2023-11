Selvaggia Lucarelli ha condiviso via social alcuni messaggi scritti da Emanuele Compagno, avvocato della famiglia Turetta.

Emanuele Compagno è l’avvocato d’ufficio che è stato assegnato alla famiglia di Filippo Turetta quando il ragazzo è fuggito dopo aver commesso l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Selvaggia Lucarelli ha condiviso in queste ore (nelle sue stories via social) alcune frasi scritte dall’avvocato via social in cui si legge:

“Nella giornata contro la violenza alle donne è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. È giusto ricordare tutti difronte alla violenza”, e ancora: “Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da p***ane in giro per il paese. E nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare per le famiglie suonando campanelli. Vergognatevi”. Selvaggia Lucarelli ha commentato la vicenda scrivendo: “Ma cosa dice? Ma i genitori di Turetta hanno letto ‘sta roba?”.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli: le frasi dell’avvocato di Filippo Turetta

Selvaggia Lucarelli ha condiviso via social alcuni dei post – a dir poco infelici – che l’avvocato di Filippo Turetta (il ragazzo arrestato per aver commesso l’omicidio di Giulia Cecchettin) ha condiviso in passato sui temi legati alla violenza sulle donne. In uno di questi si legge: “Se ubriaca è scusata. L’alcol è una scusante per la donna, mentre non lo è per l’uomo. Una totale deresponsabilizzazione della donna, come fosse un oggetto incapace di auto-determinarsi. (…) Queste esagerazioni servono solo a delegittimare la donna trasformando in farsa un problema serio. Portano all’assurdo un problema vero”.

Le affermazioni fatte dall’avvocato via social suonano alquanto disturbanti se si pensa che il caso di cui è stato chiamato ad occuparsi riguarda il 105esimo femminicidio in Italia, commesso per altro proprio dal suo assistito. I genitori di Filippo Turetta al momento non hanno commentato la questione e non è dato sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.