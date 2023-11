Domenica 26 Belen Rodriguez sarà ospite a Domenica In, dove sembra che parlerà finalmente dei retroscena sulla sua vita privata.

Ferve l’attesa per l’intervista di Belen a Domenica In (confermata dal blog di Davide Maggio, salvo forfait dell’ultimo minuto), dove sembra che per la prima volta la showgirl parlerà delle ultime vicissitudini relative alla sua vita privata, dall’addio a Stefano De Martino (il terzo per l’esattezza) allo sbocciare della passione per la sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, con cui avrebbe trovato la felicità (e con cui, sembra, sarebbe intenzionata a convolare a nozze).

Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma i fan della showgirl sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli.

Il 26 novembre Belen Rodriguez sarà ospite a Domenica In, e i fan del programma non vedono l’ora di saperne di più sull’ospitata della showgirl che forse, per la prima volta, svelerà i retroscena sul suo addio a Stefano De Martino e sulla sua nuova relazione con Elio Lorenzoni.

I due starebbero insieme da 5 mesi e, durante la loro ultima vacanza alle Maldive, sembra che l’imprenditore abbia regalato allo showgirl un prezioso anello di fidanzamento. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e in tanti si chiedono se al salotto tv di Mara Venier Belen confidi finalmente i retroscena in merito alla questione e sulle sue presunte imminenti nozze con Lorenzoni (che sembra sia suo amico da oltre 10 anni).