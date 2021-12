Dopo le dichiarazioni di Diana Del Bufalo sul perché non si è sottoposta al vaccino, Selvaggia Lucarelli non perde tempo e risponde, accusandola di dire cose false.

In queste ore Diana Del Bufalo è sulla bocca di tutto il web, che sta reagendo alle sue parole sul vaccino anti Covid-19 e sul fatto che ha deciso di non vaccinarsi per via di alcuni problemi al cuore.

L’attrice ha scritto le sue motivazioni su Instagram, ricevendo critiche da ogni dove e anche da Selvaggia Lucarelli che, senza perder tempo, ha condiviso le parole della Del Bufalo attaccandola con queste parole:

“Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie.”

Ma non è tutto: la Lucarelli ha anche condiviso un video in cui Diana Del Bufalo fa delle ulteriori dichiarazioni, molto pericolose da fare in questo periodo storico, viste le ultime vicende riguardanti i No Vax. Insomma, a quanto pare la Lucarelli non è per niente d’accordo con le parole dell’attrice, che al momento ancora non ha risposto a queste critiche.

