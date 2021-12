Reunion di famiglia in Repubblica Ceca per Alena Seredova che, insieme ai figli e al compagno torna in patria per festeggiare il Natale.

Per le feste, Alena Seredova ha deciso di tornare nel suo paese di nascita, ovvero la Repubblica Ceca, per trascorrere dei festosi momenti in famiglia, con il compagno Alessandro Nasi e i figli Vivienne Charlotte, David Lee e Louis Thomas.

La bellissima showgirl e modella ha deciso di tornare dai suoi parenti, per passare il Natale e il Capodanno in un’atmosfera familiare e nella bellissima cornice di Praga, la città più natalizia dell’Europa dell’Est.

In questo fantastico contesto familiare, Alena ha festeggiato anche i 14 anni di suo figlio Louis Thomas, avuto dal precedente matrimonio con il portiere Gianluigi Buffon. Su Instagram, la Seredova ha pubblicato una bellissima foto con i tre figli e il più grande che spegne le candeline su degli ottimi pancake, probabilmente nella casa di famiglia della soubrette.

