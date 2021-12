Il cantante napoletano Gigi D’Alessio è risultato positivo al Covid-19, come annuncia in un video sui social.

Il Covid colpisce ancora nel mondo dello spettacolo: anche Gigi D’Alessio ha annunciato di essere positivo al Covid-19, con un video pubblicato su Instagram pochi minuti fa.

Il cantante napoletano, giudice quest’anno a The Voice Senior, ha raccontato la sua esperienza, dicendo che dopo ben 5 tamponi antigenici, alla fine il molecolare è risultato positivo. Ecco cosa ha detto:

“Sono qui per comunicarvi che anche io ho il Covid. Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi il molecolare positivo. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita”

Tantissimi i commenti di conforto per il cantante, tra cui anche quelli di Gabriele Parpiglia e il collega Ivan Granatino. Ma soprattutto sono i suoi fan che si sono scatenati in tantissimi messaggi, dimostrando grande affetto per l’artista partenopeo.

Domani sera, Gigi D’Alessio avrebbe dovuto essere presenta al Capodanno di Rai 1, condotto da Amadeus, ma purtroppo dopo questa notizia non potrà partecipare.

